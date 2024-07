Alessandra Mastronardi e I Cesaroni tornano su Canale 5 ma cosa farà l' ex Eva Cudicini?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tra le nuove fiction Mediaset della stagione 2024-2025 c'è un gradito ritorno, quello de I. Ecco tutto ciò che sappiamo fino ad ora sul ritorno della serie cult. La nuova stagione televisiva è in arrivo, e Mediaset sembra già pronta a sganciare qualche gradita sorpresa per quanto riguarda le prossime fiction che andranno in onda su5. Tra queste è impossibile non notare I, serie cult con Claudio Amendola che per molti anni ha tenuto compagnia agli italiani di fronte al piccolo schermo. Istanno tornando, ma non solo loro Come già era stato anticipato nei giorni precedenti dall'attore sopracitato, le vicende di Giulioe della sua famiglia vedranno una continuazione con una settima stagione, che al momento sappiamo sarà composta da sei puntate.