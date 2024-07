A Gattatico è di scena il Patricio Rock 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Taglia il traguardo della 24esima edizione ’Praticio’, tra le manifestazioni più apprezzate della nostra provincia e non solo. Saranno davvero tantissimi gli artisti che da oggi a sabato 20 luglio animeranno le serate al Parco Polivalente di Praticello, tutte a ingresso gratuito. Saranno sempre aperti il ristorante, con buon cibo e ottima birra, il cocktail bar, e i banchi di artigianato artistico. I concerti inizieranno alle 21.30; l’apertura della festa è prevista per le 19.30. Il successo del Festival è merito soprattutto dei giovani volontari e del continuo ricambio generazionale che vede coinvolti ragazzi che vanno dai 14 anni ai 35, uniti per un unico scopo: sostenere e dare continuità ai progetti del Centro Giovani e a questo servizio. Il programma prevede come sempre alcune delle proposte musicali migliori a livello nazionale e diversi gruppi emergenti.