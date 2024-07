Venezia inchiesta su corruzione e appalti | arrestato l’assessore alla Mobilità Boraso indagate 18 persone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 luglio 2024) È in carcere Renato, assessoredel comune dicon deleghe a Infrastrutture stradali, Viabilità, Piano del traffico, Rapporti con le Municipalità e Rapporti con il mondo dell’agricoltura. L’della Procura diriguarda diversie tra le ipotesi di reato c’è la. Sono 18 lecoinvolte a vario titolo, tra amministratori, pubblici funzionari e imprenditori, e il magistrato avrebbe disposto altrettante misure cautelari eseguite dai militari della Guardia di finanza di. Nell’ambito delle indagini è stato sequestrato anche in via preventiva circa 1 milione di euro, mentre sono in corso perquisizioni al Comune die nella sede del gruppo dellalagunare Avm/Actv. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, tra gli indagati ci sarebbe anche Giovanni Seno, direttore generale di Avm.