Ue | Rosato Az ' Metsola figura autorevole legata a valori europei'

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Congratulazioni a Roberta, confermata alla presidenza del Parlamento europeo. Ha dimostrato in questi anni, e lo farà in questo mandato, di essere unaed imparziale. Fortementeaifondativi della nostra Europa, che oggi ha voluto richiamare nel suo discorso citando anche l'esempio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Buon lavoro a lei e ai nuovi rappresentanti a Strasburgo”. Così sui social Ettore, vicesegretario di Azione e capogruppo in commissione Esteri alla Camera.