Tennis Monaco | Ormai è una questione tra Alcaraz e Sinner Spagnolo ingiocabile con Djokovic

(Di martedì 16 luglio 2024) Guido(commentatore tecnico di Eurosport) ha valutato nel corso dell’ultima puntata diMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, quanto accaduto a Wimbledon. Il primo tema da approfondire è stata la Finale del singolare maschile tra Carlose Novak, dominata dall’iberico con il punteggio di 6-2 6-2 7-6 (4). “Ci si aspettava un po’ più di equilibrio. La sensazione era che dipendesse da. Forse per la prima volta è riuscito a essere applicato punto dopo punto perché sapeva di avere meno margine, quindi è stata una versione assolutamente. Lo si è compreso dal primo game. Secondo meha fatto un grandissimo terzo set e nonostante tutto era sotto 5-4 e break. Quel game allucinante che ha persopoteva far sfumare il tutto, ma lì è stato stupefacente nella reazione al tie-break.