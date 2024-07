Roma lo sfogo di Mattioli | Deluso dal mercato Dico una cosa ai Friedkin

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 luglio 2024) Maurizioin esclusiva ai nostri microfoni suldella: “Mi aspettavo qualdi più. Non sono per niente contento”. Via Spinazzola, Huijsen, Llorente, Lukaku, Rui Patricio, Azmoun e dentro, oltre ai fine prestiti, Sangaré e Le Fée. E’ un calciodellapartito a rilento e che preoccupa un po’ i tifosi giallorossi. Le altre squadre in corsa per il quarto posto si stanno rinforzando e la speranza da parte dei supporters del club allenato da De Rossi è che si possa arrivare ad una svolta per non ritrovarsi ancora una volta con una rosa piena di lacune. Maurizio– cityrumors.it – foto Ansa“Pensieri zero. Siamo al solito piattume e non mi piace per niente – dice in esclusiva ai nostri microfoni l’attore e grande tifoso giallorosso Maurizio– io voglio vincere gli Scudetti, cose importanti.