Rogo in ditta e accoltellamento Due casi inquietanti | la pista della faida delle grucce

(Di martedì 16 luglio 2024) Prato, 16l luglio 2024 – Non ci sono dubbi sul fatto che l’incendio che ha distrutto l’altra notte la "Logistica Xin Shun Da",a gestione orientale in via Nottingham 12, sia di origine dolosa. Non è rimasto praticamente nulla di quanto era conservato all’internodel Macrolotto 2, soprattutto furgoni carichi di merce. Ieri all’ora di pranzo i vigili del fuoco stavano ancora lavorando per smassare i residui inceneriti dalle fiamme e per verificare che non vi fossero rimasti focolai accesi sotto la cenere. La forza del fuoco è stata devastante: l’allarme è scattato intorno alle 4,30 fra domenica e lunedì quando alcuni passanti hanno chiamato il comando dei vigili del fuoco di via Paronese per segnalare l’alta colonna di fumo nero che si alzava dalla