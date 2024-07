Palinsesti Prime Video 2024 2025 | The Traitors e Alessia Marcuzzi le novità

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 16 luglio 2024) Anche perè arrivato il momento di svelare le sue carte per la prossima stagione. Durante la serata dedicata ai, la piattaforma ha presentato i film, le serie tv e gli show original che verranno. Vediamo di cosa di tratta.– Show La piattaforma di Amazon punta ancora sull’intrattenimento e nella prossima stagione è pronto a debuttare – come da DM anticipato – The, reality show dalle atmosfere ‘talpesche’. La squadrasta per accogliere anchee la Gialappa’s Band con il nuovo show Red carpet – vip al tappeto. Quinta stagione per LOL – Chi ride è fuori. Anche quest’anno, il decimo concorrente sarà scelto fra i comici professionisti e amatoriali che si esibiranno nella seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.