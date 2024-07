Omicidio Pierina Paganelli arrestato il 34enne senegalese Louis Dassilva | è l’unico indagato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Possibile svolta nel caso dell’legato adello scorso 3 ottobre. Da questa mattina sono in corso le perquisizioni al domicilio – di via del Ciclamino a Rimini – di Loiuse presunto amante della nuora di, Manuela Bianchi. L’indagine è stata condotta con l’ausilio del personale della Polizia Scientifica di Bologna dopo che la Squadra Mobile di Rimini ed il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato hanno eseguito l’ordinanza cautelare con cui il Gip della città romagnola – su precisa richiesta della Procura della Repubblica – ha disposto la custodia in carcere nei confronti delper l’di, uccisa nel garage di casa con 29 coltellate.