Nasce Afina Napoli srl obiettivo | ampliare il porto a Mergellina salvando l’ambiente e il paesaggio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) “Un progetto non invasivo nel pieno rispetto dell’ecosostenibilità e del limiti e vincoli paesaggistici”. Queste le parole dell’ingegnere Renato Marconi nel descrivere il progetto che sta prendendo vita per la realizzazione di nuovi posti barca nel porticciolo di. Il tutto secondo le linee guida promosse dalla nuova società,srl, che sarà al comando del disegno attuativo. Gennaro Amato, presidente dell’Associazione Filiera Italiana della Nautica, plaude al disegno progettuale da lui promosso, finalmente in dirittura d’arrivo, che prevede il prolungamento del molo di sopraflutto di, per circa 250 metri, ospitando 6 banchine galleggianti perpendicolari al molo, consentendo l’ormeggio di circa 350/400 nuovi posti barca.