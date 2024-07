Leadership esperienza e sacrificio | Alvaro Morata è l’attaccante di cui il Milan aveva bisogno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024)sta per diventare il nuovo numero nove del. Il club rossonero ha trovato il sostituto di Olivier Giroud, volato via a Los Angeles dove terminerà la sua carriera, e il prescelto è stato lo spagnolo neo campione d’Europa da capitano.è classe 1992 e compirà trentadue anni ad ottobre e ha tutti i crismi per essere il numero nove del. Andiamo a scoprire perché.Agli ultimi Europei ha dovuto “fare il muratore” come ha detto lui dopo il trionfo in finale con l’Inghilterra. Si è sbattuto su ogni palla, ha fatto a sportellate soprattutto spalla alla porta, ma ha esaltato il talento di Nico Williams e Yamal. E ogni volta che è stato sostituito – anche forse prematuramente in finale – ha caricato tutti i suoi compagni, uno per uno, da vero capitano.