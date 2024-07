La maltese Roberta Metsola rieletta presidente del Parlamento europeo con una maggioranza record

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) L’Euro, riunito in assemblea plenaria a Strasburgo, ha rielettodel. L’eurodeputata, 45 anni, esponente del Partito popolare, guiderà l’Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo.è stata confermata con una: 562 sì su 699 votanti. Un lunghissimo applauso ha accolto l’esito. L’altra candidata, Irene Montero, candidata della sinistra proveniente dalle file del partito spagnolo Podemos, ha preso 61 preferenze. Si tratta della prima votazione all’Euroe può essere propedeutica anche alle altre trattative, in particolare quella per il sostegno alla candidatadella Commissione europea Ursula Von der Leyen. Nella sua decima legislatura, ilavrà 720 seggi, 15 in più rispetto all’ultimo emiciclo. L’età media degli europarlamentari è di 50 anni.