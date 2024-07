Il caso Yara Bossetti è davvero colpevole? Dai sospetti sulla maestra di ginnastica agli strani spostamenti del custode della palestra | tutti i dubbi sollevati dalla serie Netflix

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) “È più facile puntare il dito contro una persona e condannarla che ammettere di aver fatto un grosso sbo”. Il botto nella“Il: oltre ragionevoleo” , dal 16 luglio disponibile online, arriva nel terzo episodio. Quello dove Massimo, condannato in via definitiva all’ergastolo nel 2018 per l’omicidio diGambirasio, appare per la prima volta fronte camera per ribadire che lui quella ragazzina non l’ha uccisa. “È da tanto tempo che aspetto questo momento”, spiegaprima che inizino le sequenze ricostruite del tour de force del Dna (tre milioni di euro di indagini, recupero del Dna di migliaia di cittadini nelle valli bergamasche, confronti su confronti tra profili genetici).