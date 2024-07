Classifica dei sindaci | Michele Guerra di Parma il più apprezzato in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Ladi gradimento deini per il mese di luglio 2024, pubblicata dal Sole 24 Ore, ha portato alla ribalta interessanti cambiamenti e sorprese. Il sondaggio, che riflette l’opinione dei cittadini sui loro amministratori locali, vede, sindaco di, al primo posto, mentre Beppe Sala, sindaco di Milano, scivola dal primo al diciannovesimo posto., indipendente di Centrosinistra, si distingue come il più amato fra id’, con un gradimento del 68%. La sua amministrazione è stata apprezzata per la gestione efficace delle risorse locali e per l’attenzione ai problemi dei cittadini.ha ottenuto un ampio consenso grazie a iniziative che hanno migliorato la qualità della vita a, come l’incremento delle aree verdi e il potenziamento dei servizi pubblici.