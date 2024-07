Trump è ufficialmente il candidato repubblicano | e ha scelto J D Vance come vice presidente

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) La convenzione repubblicana di Milwaukee ha approvato formalmente la nomination di Donaldper la Casa Bianca. Cominciata con un minuto di silenzio per la vittima dell’attentato a Donalde con l’inno nazionale, conferme e annunci arrivano alla spicciolata.l’attesa proclamazione deldi, che arriva via social, attraverso Truth. Dove il tycoon dichiara di averil senatore JD. «Dopo aver riflettuto a lungo e aver preso in considerazione i grandi talenti di molte altre persone, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la posizione didegli Stati Uniti è il senatore J.D.», si legge in un post. Dalla convention di Milwaukee il via ufficiale alla nomination die aUn annuncio in cui viene sottolineato il profilo di, che ha «servito con onore il nostro Paese».