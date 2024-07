Trump a Milwaukee indica vice J D Vance

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 luglio 2024) 21.30 I delegati alla convention repubblicana hanno approvato una nuova piattaforma del partito che abbraccia le posizioni politiche del presunto candidato Donald, compreso un approccio che lascia agli Stati ogni decisione sulle restrizioni all'aborto. Intanto viene reso noto il nome delpresidente scelto daper la sua corsa alla Casa Bianca:è James David. Ex venture capitalist, 39 anni, da un anno senatore dell'Ohio, noto per il bestseller del 2016 Hillbilly Elegy. In passato era stato critico con