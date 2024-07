Torneo giovanile di pallanuoto a mare successo e partecipazione a Castellabate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è concluso ieri con grande entusiasmo ildi, che ha chiuso il ricco cartellone degli eventi acquatici estivi organizzati dal Circolo Nautico Punta Tresino. L’evento ha visto ladi giovani atleti provenienti da diverse società sportive, tra cuiSalerno, aQavion Bruscino e Elysium di Agropoli, e si è svolto nello splendido scenario della frazione Lago, a ridosso del promontorio di Tresino. L’iniziativa, concepita come un evento promozionale, ha avuto l’obiettivo di avvicinare i giovani a questa disciplina sportiva, sfruttando il fascino dele la bellezza naturale della costa cilentana. Le gare si sono disputate nello specchio d’acqua antistante il promontorio, offrendo uno spettacolo unico sia per i partecipanti che per il pubblico presente.