Those About To Die raccontata da Roland Emmerich il re dei disaster movie che ha scelto di mostrarci il declino dell' impero romano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il registainTo Die si diverte parecchio a raccontare la sete insaziabile di sangue, denaro e poterea Roma imperiale. Il regista, che ha da sempre una passione per le storie epiche e molte volte catastrofiche, è anche produttore esecutivoa serie in 10 episodi che arriva dal 18 luglio su Prime Video. Dopo aver raccontato gli effetti devastanti di una nuova era glaciale in The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo - uscito nei cinema ormai 20 anni fa - un tentativo di invasionea Terra da parte di una civiltà aliena in Independence Day (1996) e aver riportato sugli schermi Godzilla (1998), questa volta Ronaldè tornato indietro di quasi un paio di millenni nella Romaa dinastia Flavia.