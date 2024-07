Southgate ci ha dato tutto | in viaggio con i tifosi inglesi amareggiati dal risultato della finale europea ma per lo più ben educati

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un bar di Berlino, vicino alla Porta di Brandeburgo, èagghincon le croci di San Giorgio e si beve birra. Mancano sei ore al calcio d'iniziodi Euro 2024 e il sole splende mentre un gruppo di vivacidell'Inghilterra si scatena al ritmo di Let's go fucking mental, spruzzando Berliner Pilsner e Perlenbacher durante il canto. I palloncini volano nel cielo blu, i cappelli a secchiello proteggono dal sole le pelli più sensibili e due ragazzini tengono in mano dei bengala che colorano temporaneamente di rosso la folla intorno. Un tifoso è vestito da regina e canta l'inno nazionale con lo stesso orgoglio con cui schernisce ispagnoli in minoranza al grido di “Stick your tapas up your arse”: Ficcati le tapas nel culo.