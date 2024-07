Irpet crescita lenta e inverno demografico pesano sull’economia toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 15 luglio 2024 – L'economiacontinua a crescere, ma ad un ritmo sempre più lento. La povertà diminuisce, ma le vulnerabilità strutturali restano. Secondo il rapportopresentato in Regione, ladeve affrontare alcune sfide strategiche fondamentali: una dipendenza dall'export che rende l'economia vulnerabile, un preoccupante declino, la stagnazione della produttività e la sostenibilità finanziaria della spesa sanitaria minacciata da unastima che entro i prossimi dieci anni la popolazione in età lavorativa diminuirà del 5%, in cifre circa 99mila persone in meno e per questo laavrà il 7% di Pil in meno nel decennio. Nel 2023, il Pil dellaè aumentato dello 0,7%. Per il 2024 si prevede un incremento dello 0,8%, e mediamente dell'1% nel 2025 e 2026.