Il giorno di Manuela Delitto Pierina verso l' interrogatorio della Bianchi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di nuovo sotto i riflettori investigativi per quella relazione extraconiugale con il sospettato dell'omicidio. Sarà interrogata martedì 16 luglio come persona informata sui fatti,, la nuora78ennePaganelli, l'anziana ammazzata con 29 coltellate nel condominio di via del Ciclamino, a Rimini, lo scorso ottobre., che aveva dato l'allarme dopo aver trovato il cadavere diria terra nel garage in una pozza di sangue, era stata la prima a finire sotto i fari investigativi, tanto che gli inquirenti avevano fatto sopralluoghi anche in casa del padredonna, ma senza esito, e indagato sul fratello Loris. Nonostante la totale mancanza di riscontri, l'attenzione è rimasta sulla famiglia di, in relazione al rapporto con una coppia di coniugi che vive nel palazzo di