Galactic Glitch entra in Early Access

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo 10 anni di sviluppo, lo sviluppatore indie tedesco Crunchy Leaf Games è entusiasta di annunciare finalmente chesarà lanciato oggi insu Steam.è uno shooter roguelike con doppio stick unico con combattimento basato sulla fisica. Combinando il combattimento in arena dall’alto di Bubble Tanks, l’azione fluida e frenetica di Dead Cells e una buona dose di meccaniche fisiche pazze, il gioco sfida l’idea di cosa dovrebbe essere uno shooter dall’alto. Usa la tua arma gravitazionale per sfruttare la fisica, catturando e lanciando rocce e mine contro le pareti dell’arena. Manipola i razzi nemici e lanciali indietro sui loro volti, strappa parti dei nemici per usarle come armi, o addirittura afferra e lancia i nemici l’uno contro l’altro.