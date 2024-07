Classifica film al botteghino 8 luglio – 14 luglio

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di seguito laal box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dall’8al 14. 1 INSIDE OUT 2 Regia di Pete Docter, Kelsey Mann Con Diane Lane, Phyllis Smith, Lewis Black Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 96 min 2 HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN Regia di Alfonso Cuarón Con Adrian Rawlins, Jim Tavaré, Warwick Davis, Tom Felton Genere Fantastico Produzione Stati Uniti, 2004 Durata 136 min 3 Immaculate – La prescelta Regia: Michael Mohan Cast: Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli Horror, Italia, USA 2024, 89 min. 4 Fly me To the Moon – Le Due Facce della Luna Regia: Greg Berlanti Cast: Njema Williams, Art Newkirk, Nick Dillenburg, Marc Demeter Commedia, Drammatico – Gran Bretagna, USA 2024, min.