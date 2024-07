Bologna | via Ugo Bassi chiusa per i lavori del tram come cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 giugno 2024 – È stato chiuso alle 12.30 circa, tra piazza Malpighi e via Nazario Sauro, il tratto di via Ugodove sono già cominciati da stamattina idel, per la linea rossa che collegherà Borgo Panigale al Caab.CHIUSURA VIA UGOPER CANTIEREIl piccolo intoppo del cantierino Enel imprevisto di stamattina è stato risolto e da stamattina alle 12.30 i mezzi di trasporto non possono più percorrere il tratto interessato. I residenti potranno accedere da piazza Malpighi entrando da via Portanova. Via Testoni da stamattina èall'incrocio con via Ugo, quindi è a fondo cieco, e può essere percorsa a doppio senso (senza semafori, con buona creanza di tutti) dai residenti.per la linea Rossa delanche nel tratto finale di via Indipendenza, all'incrocio con via Irnerio.