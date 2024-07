Aloe vera | l’errore da non commettere se si realizza il gel fai-da-te

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’è un ingrediente jolly, che tutti dovremmo avere in casa proprio perché estremamente versatile ed utilissimo in molte circostanze. Ma chi desiderare del gel in casa non dovràun errore importante: bisogna eliminare, infatti, il lattice presente all’interno delle foglie. Ma come si fa? L’è un ingrediente che non può mancare in casa: grazie alla sua estrema versatilità, si adatta a diverse esigenze, ma non sempre riusciamo a comprendere il suo valore e tendiamo adegli errori che invece ne penalizzano l’efficacia. Ma quali sono? Come facciamo a riconoscerli? Crediti: Elements Envato – VelvetMagPrima di tutto l’è una pianta che viene utilizzata tantissimo anche nel settore della cosmetica e per lazione di prodotti di bellezza.