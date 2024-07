Addio a Benito Barbieri storico agente immobiliare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tra acquisti e vendite ha visto passare sotto i suoi occhi la metà delle case di Cervia e per chiudere i contratti è sempre bastata una stretta di mano. Per Cervia,, 88 anni, fondatore dell’omonima agenzia, era un’istituzione. La malattia se l’è portato via e lascia i suoi due figli, Andrea e Paola, la moglie Lillia Rossi e i 4 nipoti Maria Sole, Gioia, Enrica e Marco. Le esequie saranno fissate nella giornata di oggi e, in ogni caso, si terranno presso il Duomo di Cervia a partire dalle 15.30 per poi far rotta verso il Cimitero di Cervia e la cappella della famiglia. Le offerte in memoria possono essere indirizzate alla Caritas di Cervia cheha sempre attivamente sostenuto.era una "istituzione" per Cervia.