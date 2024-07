Stipendi bassi e poca sicurezza Sempre meno al volante dei bus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Problemi che si sono ormai cronicizzati e per i quali non sembrano esserci soluzioni se non un aumento dei finanziamenti. "Glisono, ecco perché non si trovano autisti. E poi c’è tutto il problema della". Fabio Simone, segretario OrSa Brescia, non ha dubbi. "Lo vediamo ad ogni livello. In Brescia Trasporti come in Brescia Mobilità stanno aprendo bandi, ma mancano candidati. Nell’ultimo su 20, sono rimasti in 12, chi veniva da altre realtà ha rinunciato perché non gli veniva riconosciuta l’anzianità. Questo per dire che c’è un problema di retribuzione, in un momento in cui, per altro, non è difficile trovare lavoro". La grande offerta di occupazione porta i candidati, a maggior ragione se giovani e se devono iniziare tutto l’iter di formazione, a scegliere secondo logiche di convenienza in termini die turni.