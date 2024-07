Le news Varela allunga il contratto e va in prestito alla Torres Abbonamenti | 2 205

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)Djamanca ha prolungato ilcon la Reggiana fino al 2027 (scadeva nel 2026) e poi è andato in, in Serie C, dove ritrova il tecnico Alfonso Greco che già aveva avuto quando Momo, 26 anni, era in forza al Lanusei in Serie D nella stagione 2020-21. In quel torneorealizzò 13 gol in 32 partite. Con la Sardegna il giocatore portoghese ha un feeling particolare, perché prima di Lanusei fece tappa (sempre in Serie D) a Budoni e prima ancora a San Teodoro. Intanto, continua il corteggiamento della Lucchese per Stefano Pettinari, 32 anni, che ha ancora un anno dicon la Reggiana, ma non rientra nei piani del club granata dopo il deludente campionato (19 presenze con 2 gol). Intanto, continua il corteggiamento per la punta Filippo Distefano, classe 2003, reduce da un’ottima stagione inTernana.