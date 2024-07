Il centrosinistra si muove per il ’26 Baccelli e l’ipotesi del campo largo per riconquistare palazzo Orsetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Il domani è oggi. Anzi, il 2026 è già oggi. In casa Pd, dopo la bruciante sconfitta patita alle comunali del 2022 che ha riconsegnato dopo 10 annial centrodestra, si inizia a guardare alla prossima tornata elettorale. Accantonate le primarie, ormai un ferrovecchio da rottamare un po’ in tutta Italia, il maggior partito di opposizione inizia a ragionare sul futuro. E, al netto di una improbabile rivincita concessa allo sconfitto del 2022, ovvero Francesco Raspini, e della suggestione del ritorno in pista di Alessandro Tambellini, l’unico in grado di governare per due mandati, gli indizi portano tutti (o quasi) a Stefano. L’attuale assessore regionale si avvia a concludere il suo mandato e sta riflettendo sul futuro, stringendo contatti i più disparati.