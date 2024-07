Come reagiranno i democratici dopo l’attentato a Trump l’esperto | L’esito delle presidenziali non cambierà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 luglio 2024 – Professor Eric Jones, americano, docente all’università europea di Fiesole, che effetto avràa Donaldsulla campagna elettorale americana? "L’effetto più preoccupante sarà un aumento della violenza politica in America, una eventualità che era stata prevista nei mesi scorsi dal Council on Foreign Relations. Il think thank americano più prestigioso per gli studi internazionali disse che c’era un rischio altissimo che l’aumento della violenza politica in America sarebbe stato potenzialmente il trend più importante per gli interessi americani nel mondo. Purtroppo avevano ragione. Adesso èse fosse crollata una diga. Una regola, un tabù, è stato rotto. Può esserci emulazione, o voglia di vendetta, altri potrebbero provare a fare lo stesso.