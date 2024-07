Atletica Jacobs vince le batterie con 1017 | questa sera la finale dei 100 metri a Rieti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024)– In attesa di semidialle 18,20 e alle 19,55 allo Stadio Guidobaldi di, Marcellpiazza il tempo di 10?17 in batteria, nei 100. Il campione olimpico testa preparazione e velocità, prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Gestisce le eliminatorie allora l’Azzurro, senza spingere in pista. Arriva davanti al canadese Jerome Blake (10.23), superandolo nel, dopo aver lottato con lui fianco a fianco. Nell’altro gruppo di atleti e nell’altra serie dei 100, che delinea gli avversari diin, il bronzo olimpico con la staffetta a Tokyo Xie Zhenye fa 10.05, e Andre de Grasse, campione olimpico dei 200 e bronzo dei 100, registra 10.13 sul traguardo. del canadese campione olimpico dei 200 e bronzo dei 100 Andre de Grasse.