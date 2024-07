Serie D | ancora rinforzi per la neopromossa Doppio colpo Terranuova Ecco i baby Taiti e Tassi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)Robertoè un nuovo giocatore delTraiana. La giovane quota classe 2006 andrà ad affiancare Francesco Timperanza, prelevato dalla Sangiovannese, completando il parco portieri a disposizione di Marco Becattini. Originario di Borgo San Lorenzo,(nella foto col dg Finocchi) inizia il proprio percorso nella scuola calcio della Fortis Juventus, per continuare la sua crescita prima alla Settignanese e poi con la Floria. Approda per due stagioni a Scandicci dove partecipa ai campionati Giovanissimi e successivamente, dopo un breve passaggio con gli Allievi B della Sangio, nella stagione 2021-2022 sbarca al Tau Altopascio, dove rimarrà per tre stagioni. In maglia amaranto arrivano le vittorie dei campionati Allievi B Regionali Under 16, Allievi Regionali Èlite Under 17 e Juniores Nazionali Under 19.