Rust processo archiviato contro Alec Baldwin per un vizio di forma

(Di sabato 13 luglio 2024) L’incidente risale all’ottobre 2021, quando, produttore e protagonista del film, era intento a provare una scena per cui stava puntando la pistola dritta alla macchina da presa, quando dall’arma è partito un colpa che ha centrato la 42enne Halyna Hutchins che reggeva la telecamera, uccidendola. Fu ferito anche il regista Joel Souza. La difesa diha sempre sostenuto che non fosse sua responsabilità sincerarsi che la pistola non fosse stata caricata con vere munizioni. Hannah Gutierrez, responsabile delle armi sul set che aveva caricato la pistola in questione, sta già scontando 18 mesi di carcere per omicidio colposo.il, ecco perché Una giudice del New Mexico hailnei confronti disostenendo che erano state nascoste alla difesa prove cruciali consegnate alle autorità per l’indagine sulla morte direttrice della fotografia del film ‘‘, Halyna Hutchins, uccisa sul set da uno sparo partito dall’arma di scena del 66enne attore americano.