Pisa al via lunedì 15 Cinema Sul Mare al Bagno degli Americani

(Di sabato 13 luglio 2024) Tirrenia, 13 luglio 2024 - Prenderà il via15 luglio l’attesa rassegna "sul" aldi Tirrenia in collaborazione conArsenale ed Alfeatografica. Cinque proiezioni alle 21.30 al calar del sole sul maxi schermo gonfiabile di 14 metri per 9. La prima proiezione in riva alsul maxi-schermo con il classico Forrest Gump un film del 1994 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Winston Groom del 1986 il film narra l’intensa vita del personaggio di fantasia "Forrest Gump",grazie a una serie di coincidenze favorevoli, diventa diretto testimone e artefice inconsapevole di importanti avvenimenti della storia della sua nazione. Martedì 16 luglio sarà la volta di Sing 2 - Sempre più forte (Sing 2) è un film d’animazione del 2021 diretto da Garth Jenning.