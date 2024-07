Lorenzo Musetti disputerà un torneo prima delle Olimpiadi di Parigi | ci si prepara alla terra rossa francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Si saluta Londra con una buona dose di fiducia.ha chiuso la sua stagione sull’erba con riscontri considerevoli, che gli hanno permesso di tornare in top-20 nel ranking ATP. La semifinale raggiunta a Stoccarda, la Finale al Queen’s e soprattutto la semifinale a Wimbledon sono risultati di grande spessore di cuiaveva bisogno nel suo processo di crescita. La partita di ieri contro Novak Djokovic ha evidenziato la distanza con l’asso serbo, che sull’erba è straordinario nell’interpretazione e nella capacità di leggere i momenti, ma anche quantosia migliorato dal punto di vista dell’attitudine e anche in alcune fasi del gioco. Rimangono ancoracriticità nella gestione del servizio e talvolta nella posizione in campo, ma il feeling dato da questi risultati potrebbe aiutarlo nella sua evoluzione.