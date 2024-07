L’interferone sovverte un asse AHR-JUN per promuovere le cellule T CXCL13+ nel lupus

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 13 luglio 2024) Un nuovo studio rivela un potenziale approccio terapeutico per ilUn recente studio pubblicato su Nature ha evidenziato comepossa svolgere un ruolo chiave nellenel. Attivazione insufficiente dell’AHR nel LES Ileritematoso sistemico (LES) è caratterizzato da un’attivazione insufficiente dell’AHR, ma l’aumento terapeutico di questa attivazione potrebbe prevenire la differenziazione dellee il reclutamento diB. Un approccio promettente per ridurre l’infiammazione Questo nuovo approccio potrebbe interferire con la formazione di aggregati linfoidi nei tessuti infiammati, offrendo nuove prospettive per il trattamento dele per L'articolounAHR-JUN perlenelproviene da News Nosh.