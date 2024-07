La Puglia e la legge per l' agenda Lgbtq

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Sembra una ripicca la decisione approvata dalla Regionedella sua personalissimaZan, cioè unaregionale per promuovere l’+. Ladel governatore Emiliano prevede iniziative arcobaleno, monitoraggio dei contenuti offerti dalle emittenti locali, formazione dei dipendenti delle imprese e in specie per i lavoratori del mondo della sanità, percorsi professionali agevolati per le persone LGBT (perché agevolati ?), indottrinamento degli studenti e corsi per insegnanti e genitori. Ci sarà anche un tavolo tecnico per contrastare le famigerate discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità psicologica sessuale. Che vuol dire sanzionare o limitare la libertà di pensiero. Ricordiamo che il ddl Zan fu bocciato dal Parlamento nel 2021.