La Lega e Mezzacapo all’attacco | A noi hanno dato solo caramelle D’ora in poi saremo battitori liberi E presto avremo 4 o 5 consiglieri

(Di sabato 13 luglio 2024) Daniele, vicesindaco nella scorsa consiliatura e rieletto nella lista dellacon 459 preferenze, ha deciso di parlare dopo essere stato assente al primo consiglio comunale, quello che avrebbe dovuto vederlo eletto presidente dello stesso, ma che ha invece visto gli alleati di maggioranza indicare Loris Ceredi della Civica Forlì Cambia. Un’ora con la stampa, nel suo studiole, in cui il leghista parla del suo partito, degli alleati, degli equilibri politici e di questo tesissimo avvio di man. Un racconto che parte dalla vittoria alle elezioni amministrative dello scorso 9 giugno con la riconferma al primo turno del sindaco Gian Luca Zattini: "Una festa che si è trasformata in poco tempo in dramma". IL PATTO PER IL CONSIGLIO Il riferimento è alle riunioni per la composizione della giunta a cuipartecipato i massimi esponenti politici locali: "Tre onorevoli della Repubblica – sottolinea l’ex vicesindaco –: Alice Buonguerrieri per Fratelli d’Italia, Rosaria Tassinari per Forza Italia, naturalmente Jacopo Morrone per la, oltre al sindaco e a Paola Casara per la Civica.