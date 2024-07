Jasmine Paolini chi è la campionessa di tennis? Dalle origini al fidanzato scopriamo tutto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di sabato 13 luglio 2024)è la miglioreta italiana per la classifica WTA. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Oggiè la numero 15 al mondo, ma dopo il torneo di Parigi entrerà nella top 10; fra i suoi successi troviamo l’eliminazione dell’australiana Seville al primo turno di due set e quella dell’americana Baptiste. Al terzo turno ha invece battuto Andreescu in tre set, eliminando al quarto Elina Avanesjan. Ma cosa sappiamo delle suevuole avere la sua rivincita ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Come è iniziata la sua carriera? Quanti anni haè nata a Castelnuovo di Garfagnana, nella provincia di Lucca, il 4 gennaio 1996. Oggi ha 28 anni. Ha esordito nel 2011 a livello ITF e nel 2017 ha iniziato ad affacciarsi nel campo WTA e in quello Slam.