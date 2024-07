Il New York Times ha scelto il libro più bello del XXI secolo | è italiano!

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 13 luglio 2024) L’evento organizzato dal Newha visto protagonista un’opera italiana, segnando un altro momento storico per il nostro Paese. L’evento letterario organizzato dal quotidiano americano, è una manifestazione di portata internazionale e quello che è successo quest’anno ha rappresentato un’altra pietra miliare per la letteratura del nostro Paese. La sede del New-Ansa- Notizie.com“L’amica geniale” di Elena Ferrante, tradotto in inglese da Ann Goldstein e pubblicato da Europa Editions con il titolo “My Brilliant Friend” nel 2012, è stato eletto dal prestigioso quotidiano americano “The New” come il migliordel XXI. Una vittoria annunciata con entusiasmo dal NewLa casa editrice italiana di Ferrante, Edizioni E/O, ha accolto con grande entusiasmo l’annuncio della vittoria.