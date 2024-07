Finto veterinario assume segretaria e non la paga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Lotta alle truffe: tra le tre persone denunciate dai carabinieri nel Fermano, c’è anche un sedicente. A Porto San Giorgio i militari hanno denunciato un anconetano di 40 anni per il reato di truffa e sostituzione di persona: l’uomo, infatti, si èe mandatario di una presunta multinazionale di proprietà del padre, inducendo una donna di 46 anni di Fermo, a licenziarsi comeper firmare un contratto di assunzione, sempre con lo stesso incarico, con una multinazionale inesistente. Il 40enne raccontava di rappresentare questa società che dagli accertamenti è risultata falsa. La donna aveva lavorato per circa due mesi senza percepire lo stipendio, ricevendo solo busteanche queste risultate false. A Pedaso, i carabinieri hanno concluso le indagini a seguito della denuncia presentata da un residente e hanno denunciato una 37enne originaria del Lazio che, attraverso un portale online aveva posto in vendita due container al prezzo di 3.