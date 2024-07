Tuffi Matteo Santoro conquista l’oro dai tre metri agli Europei giovanili Italia in grande spolvero a Rzeszow

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Unscatenato in questa edizione 2024 deglidi(Polonia). L’azzurrino, dopo gli ori dal metro e nel sincro dai trecon Valerio Mosca, si è ripetuto nella gara individuale dai tre. Il giovane e talentuoso tuffatore tricolore si è imposto con lo score di 585.55 a precedere l’ucraino Kyrylo Azarov (550.75) e il norvegese Isak Borslien (543.00). Eccezionale il nostro portacolori con il quadruplo e mezzo avanti da 95.00 punti e nelle esecuzioni del triplo e mezzo rovesciato (82.25) e con il doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti (81.60). Una gara in cui l’altro azzurrino Mosca ha concluso in quarta piazza con il punteggio di 533.55. Nell’altra Finale di questa giornata Rebecca Ciancni si è messa al collo l’argento nella gara dal metro.