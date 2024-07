Tour de France 2024 Primoz Roglic non sarà al via della 13ma tappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ildeperde uno dei suoi protagonisti: dopo la caduta di ieri, che gli era costata 2’27” in classifica generale, si ritira lo sloveno. Il ciclistaRed Bull Bora Hansgrohe nonal via, come comunicato dalla stessa formazione,. Il messaggiosquadra dello sloveno: “Primož Rogli? è stato sottoposto ad accurati esami da partenostra equipe medica dopo ladi ieri e anche questa mattina. È stata presa la decisione di non prendere parte allaodierna delde, per concentrarsi sui prossimi obiettivi. Ti auguriamo una pronta guarigione, Primož“. Lo sloveno era caduto ieri nelle fasi finalidodicesima, da Aurillac a Villeneuve sur Lot, scivolando al sesto posto in classifica generale, finendo a 4’42” dal connazionale Tadej Pogacar, ed oggi nonal viatredicesima, che condurrà il gruppo da Agen a Pau.