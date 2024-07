Scuola calcio e tutti gli sport aggratis | l' ultima sparata del compagno Fratoianni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Effetto-Mélenchon. La sinistra italiana galvanizzata dal guizzo alle urne dell'impresentabile leader francese si abbevera alla sua fonte e ne rilancia il peggio. Per esempio la patrimoniale (ancora!), invocata dall'intero clan della Marsigliese, così come lo ha ribattezzato Libero: da Schlein a Bonelliinsieme col sempiterno sogno di punire i ricchi. Ma l'effetto-Mélenchon si vede anche nelle piccole cose. E qui entra in campo Nicola, il quale nel nome di una scombiccherata lotta di classe chiede il «gratuito». L'assist, suo malgrado, lo serve Beppe Marotta, ad dell'Inter, che ragionando sul flop azzurro in Germania ha parlato di «gratis». «Ilè diventato unod'élite, le famiglie non possono più permetterselo e così perdiamo i talenti calcistici che ci sono nei ceti meno abbienti.