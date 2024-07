Jabil muro contro muro tra azienda e sindacati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 12 luglio 2024) Caserta. Un ininterlocutorio quello tenutosi a Roma, al ministero Imprese e Made in Italy (Mimit), sulla vertenza dello stabilimentodi Marcianise, nel Casertano, in cui tutte le parti hanno tenuto la loro posizione: laha ribadito l’intenzione di arrivare alla cessazione dell’attività del sito produttivo casertano entro il marzo 2025, inazionali e territoriali – presenti i rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failms – e i delegatili hanno invece ribattuto che l’non può lasciare il territorio casertano, perché ciò creerebbe un dramma sociale in un’area in cui la disoccupazione è molto alta e le opportunità scarseggiano, come dimostrano i dati negativi in particolare sull’occupazione giovanile e femminile.