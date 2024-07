Giunta ok al progetto definitivo ‘Un albero per abitante’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato stamane il‘Unper. “Si tratta – spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa nell’illustrare i contenuti del provvedimento – di una importante iniziativa per potenziare la sensibilità ecologica in città, prevenire forme d’inquinamento e aumentare gli spazi green. Con un finanziamento regionale, pari a complessivi 57mila euro, saranno piantumati 110 alberi che hanno capacità anti-inquinanti e anti-polveri”. Nella stessa seduta è stata approvata anche il provvedimento che sancisce la quota di pagamento, in forma ridotta, per le violazioni al corretto conferimento presso gli ecopunti comunali: l’importo è stato individuato in euro 200.