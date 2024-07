Euphoria 3 si farà | ecco quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi del teen drama HBO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 12 luglio 2024)3 si: con un comunicato ufficiale, HBO ha spazzato via i dubbi sull’effettiva prosecuzione della famosa serie, annunciando che ledella terza stagione delcominceranno nel gennaio 2025, e confermando nel contempo la presenza in toto del cast principale, da Zendaya a Jacob Elordi. “Sono entusiasta di iniziare la produzione dia gennaio. Noi tutti non potremmo essere più felici della partnership creativa con Sam e con questo incredibile cast. Non vediamo l’ora di dare vita a questa nuova stagione diUna decisione certamente non scontata, visto l’enorme lasso di tempo, più di due anni e mezzo, che ci separa ormai dalla conclusione della seconda stagione; ancora più sorprendente pensare come, solo pochi mesi fa, la stessa HBO avesse annunciato la sospensione a tempo indeterminato del progetto, permettendo agli attori coinvolti di perseguire nuove opportunità di impiego.