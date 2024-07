Chi è Mario Tozzi | età lavoro e vita privata del geologo italiano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Uno dei volti più apprezzati della tv è, autore e divulgatore scientifico che si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione “Geo&Geo” e per la conduzione del programma su Rai 3 “Sapiens – Un solo pianeta”. La biografia e la carriera diè nato a Roma il 13 dicembre del 1959 sotto il segno del Sagittario e ha conseguito la laurea in Scienze Geologiche con il massimo dei voti. Ha ricoperto diversi incarichi di una certa importanza, come quello di primo ricercatore al Consiglio Nazionale di Ricerca. Inoltre è responsabile per la divulgazione della Federazione Italiana Scienza della Terra e tra il 2006 e il 2011 è stato presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Dal 2013 ricopre invece la carica di commissario del Parco Regionale dell’Appia Antica.