Chelsea ‘bollente’ la firma dopo il completamento del trasferimento

(Di venerdì 12 luglio 2024) 2024-07-12 18:46:37 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il nuovo acquisto del, Renato Veiga, ha dichiarato di essere “entusiasta” di unirsi alla squadra della Premier Leagueaver completato il suodalla squadra svizzera del Basilea. Il giovane talento dello Sporting Lisbona, Veiga, ha avuto una stagione da protagonista nel 2023/24, affermandosi come uno dei migliori giocatori della massima serie svizzera. “Questo è uno dei club più grandi d’Inghilterra, il più grande per me”, ha aggiunto il nazionale portoghese under 21. “Sono assolutamente entusiasta di essere qui. Sono davvero emozionato di iniziare.” Notizie di calciomercato del: VeigaSecondo quanto riportato da The Athletic la scorsa settimana, ilha speso circa 12 milioni di sterline per il ventenne.