Belen torna in tv e ruba un programma amatissimo a Giulia De Lellis | ecco dove la vedremo e che programmi farà

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 12 luglio 2024)Rodriguez è pronta are in televisione,ndo unDe! Cosa è successo? Dal suo addio (o arrivederci?) a Mediaset,non è stata più vista sul piccolo schermo, fatta eccezione per la trasmissione Celebrity Hunted, di Prime Video. Cosaadesso? La conduttrice argentina sarà al timone di Only Fun – Comico Show, su Nove. Lei, quindi, si aggiunge alla schiera di Vip che hanno scelto Discovery e hanno abbandonato sia Mediaset, che la Rai. Fra questi troviamo Amadeus, Katia Follesa e l’incerto Fiorello, che ha deciso di prendere un anno sabbatico per capire cosa fare del suo futuro professionale. Elettra Lamborghini è stata fatta fuori da Only Fun: arriva! Ma che c’entraDein televisione:laRodriguez ha finito il suo periodo sabbatico ed è pronta are in televisione: dal prossimo autunno sarà al timone di due; il primo, come abbiamo detto, sarà proprio Only Fun – Comico Show, sostituendo Elettra Lamborghini.